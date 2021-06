Bairro em Festa: festival com espírito local regressa a Arroios, Anjos e Intendente

Tendo mais uma vez como coluna vertebral a Avenida Almirante Reis, a iniciativa Bairro em Festa vai oferecer à cidade sete dias de eventos gratuitos, entre música, cinema, artes plásticas, workshops, debates e uma feira de arte no “meeting point” do festival: o antigo Quartel da GNR no Largo do Cabeço de Bola.

Esta é uma iniciativa cultural promovida pelo LARGO Residências, Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC e Junta de Freguesia de Arroios, em parceria com uma rede de 20 entidades locais. "É de coração livre que queremos chegar à porta do vizinho do lado, mas também a queremos deixar aberta a quem mora noutras partes da cidade, a quem está de passagem, a quem ouve outras canções ou fala outras línguas, e a todas e todos que venham com vontade de participar no enorme e animado encontro colectivo que é o Bairro em Festa", diz a organização em comunicado.

É no Quartel da GNR que estará instalado o palco principal destinado aos concertos do festival, com SURMA a inaugurar o cartaz a 1 de Julho, quinta-feira, pelas 21.30. Seguem-se MAZE e Francisco Valente (2 de Julho, 21.00), Salvador Sobral (3 de Julho, 21.00) e Cacique '97 (4 de Julho, 19.00). As artes visuais também vão ocupar o quartel com várias exposições, entre elas “Diário de uma Quarentena em Risco”, do ilustrador Nuno Saraiva.

Durante todos os dias do festival, o Campo Mártires da Pátria vai ter uma programação mais transversal a todas as idades, com as Festinhas do Bairro, a piscar o olho aos mais novos. No jardim será criado um anfiteatro a céu aberto chamado À Roda da Festa, construído numa oficina com a comunidade local e a coordenação dos Warehouse Collective, com espectáculos e workshops. A pequenada terá ainda outro espaço na Praça das Novas Nações, nos Anjos, onde o trânsito será interrompido no dia 3 de Julho, sábado, para as ruas serem “tomadas de assalto” pelos mais novos.

No Mercado de Culturas (no Mercado Forno do Tijolo) haverá workshops, mostras de teatro ou o já habitual ciclo de cinema programado pelo festival Doclisboa, pelo móvel Cinema du Désert e pelo colectivo Left Hand Rotation. Mas há mais de 60 actividades neste Bairro em Festa e a programação completa pode ser consultada no site oficial.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana: O Verão das nossas ilhas

+ Festival Cultura Online: três dias de entretenimento para toda a família