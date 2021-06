Festival Cultura Online: três dias de entretenimento para toda a família

Da música ao humor, do teatro à magia, este novo festival, marcado para Julho, é gratuito e para todas as idades.

O Festival Cultura Online, organizado pela produtora portuense 7AM, quer celebrar a diversidade com grandes nomes nacionais e uma programação para toda a família. Entre 9 e 11 de Julho, vai poder assistir a vários espectáculos, talk shows e concertos sem ter de abrir os cordões à bolsa. A apresentação estará a cargo do comediante e imitador de vozes Pedro Soares.

O evento arranca a 9 de Julho, pelas 21.00, com um talk-show sobre cultura com António Raminhos e Luís Filipe Borges. Segue-se um espectáculo de comemoração dos 30 anos de carreira do grupo Vozes da Rádio e um concerto-palestra de Raul Manarte. No dia seguinte, 10 de Julho, o festival começa pelas 16.30 e promete percussão e humor com Be-Dom, magia com Daniel Guedes e uma competição entre “coisas de mulheres e coisas de homens” com Ana Arrebentinha e Pedro Miguel Ribeiro.

Por fim, a 11 de Julho, também por volta das 16.30, há concerto de Pequeno David e os Sem Soninho, um espectáculo de teatro musical com a Fada Juju, um concerto de Filipe Pinto, com o lançamento do disco Telhados de Vidro, e mais uma competição amigável e bem-humorada, entre “um pai em pânico e um pai babado”, Hugo Rosa e Vasco Correia.

A entrada gratuita deverá ser feita através deste site. Se está preocupado com a remuneração dos artistas, descanse: todo o trabalho artístico e técnico é comparticipado pelo Programa Garantir, que procura mitigar os impactos da crise pandémica no sector cultural, bem como estimular a gradual retoma da sua actividade. Mas, atenção, não deixe de apoiar a cultura sempre que possível.

