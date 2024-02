Baleia encalhada na Costa da Caparica é a melhor fotografia de conservação marinha do ano

Nuno Sá venceu prémio de Underwater Photographer of the Year. O concurso internacional contou com mais de 6000 submissões de fotógrafos de mais de 40 países.

Em Abril de 2022, um cachalote ferido, com cerca de 12 metros de comprimento, deu à costa na praia da Fonte da Telha. Este ano, a fotografia que Nuno Sá captou do momento tornou-o Fotógrafo de Conservação Marinha do ano de 2024 no Underwater Photographer of the Year.

O concurso britânico, que contou com a submissão de mais de 6500 fotografias de mais de 500 participantes de vários países, premiou o fotógrafo e videógrafo subaquático na categoria Fotógrafo de Conservação Marinha do ano de 2024 da Fundação Save Our Seas. Saving Goliath, fotografia tirada com recurso ao uso de um drone, mostra um grupo de cerca de 30 banhistas a tentar salvar o cachalote, empurrando-o de volta ao mar.

“Foi um misto de emoções ver um animal que estou tão acostumado a filmar, em diversas partes do nosso planeta em alto mar, ferido e moribundo a lutar para se manter à superfície. Mas foi também inspirador ver tantas pessoas a arriscar as suas vidas para tentar salvá-lo. Estamos a falar de um animal que neste caso pesava mais de 30 toneladas e que estava ferido”, refere Nuno Sá, em comunicado. Depois de chegar junto da baleia, o fotógrafo percebeu que uma das pessoas que a tentava salvar era a sua filha de dez anos.

O presidente do júri do concurso, Alex Mustard, afirma que “a fotografia dá-nos esperança de que as pessoas se preocupam e querem ajudar os oceanos, mas também nos avisa que são necessárias mudanças maiores”. Desde a primeira edição do UPY, Nuno Sá foi o único fotógrafo português a sagrar-se vencedor, tendo também ganho, em 2015, na categoria de Underwater Photographer of the Year 2015.

+ Eclipses e chuvas de meteoros: o que vamos ver no céu em 2024

+ Cidadãos-cientistas contaram 800 casais de corujas-das-torres em Portuga