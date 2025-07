Foram avistadas no mar junto à praia da Fonte da Telha, na Costa da Caparica, em Almada, duas baleias‑de‑Bryde. As imagens, captadas no sábado, 26 de Julho, foram partilhadas pelo centro Mercedes‑Benz Oceanic Lounge (ver vídeo abaixo) e revelam – ao que tudo indica – uma fêmea com a sua cria, que nadavam perto da zona balnear.

O responsável pelo Oceanic Lounge, Bernardo Queiroz, explicou nas redes sociais do instituto que esta espécie se distingue por apresentar três cristas paralelas desde os orifícios respiratórios até ao focinho em forma de V. E referiu ainda que as fêmeas podem atingir até 15 metros e que, neste ano, as aparições têm sido mais frequentes em águas portuguesas do que o habitual.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MEOBeachcam (@meobeachcam)

As baleias‑de‑Bryde preferem águas mais quentes, acima dos 16ºC e, apesar de serem comuns em zonas tropicais e subtropicais, têm vindo a ser observadas cada vez mais em Portugal continental. O fenómeno não é completamente novo: os Açores registaram os primeiros avistamentos em 2004, e em Agosto de 2020 houve observações confirmadas na costa do Algarve.

O surgimento destas duas baleias junto à Fonte da Telha reacende o interesse por observações cetáceas na zona, onde anteriormente já ocorreram encontros pontuais, incluindo um episódio em 2022 que envolveu um cachalote de aproximadamente 10 metros, que ficou encalhado na areia e não sobreviveu aos esforços de reanimação.

