Balluta: há uma nova marca portuguesa de sapatos vegan

Os princípios do veganismo estão cada vez mais em voga – e já não é só na alimentação. A moda também segue a tendência. Balluta é o nome da nova marca portuguesa de sapatos vegan: significa "bolota" em arcaico e quer criar colecções com o menor impacto ambiental possível. O lançamento das primeiras peças acontece já no dia 3 de Maio, no Second Home, e estará à venda em exclusivo na Nude Fashion Store.

Mafalda Silva

A Balluta, criada por Catarina Pedroso e produzida em Portugal, utiliza técnicas tradicionais e materiais ecológicos de excelência para promover a sustentabilidade. A colecção de lançamento Primavera/Verão chama-se l-a-n-d collection e é composta por sete modelos de sapatos, entre mules, sandálias e botins. As texturas e os tons de terra transformam-se em elementos orgânicos, como o padrão entrançado, os saltos em madeira e os tecidos suaves que são 100% feitos à mão.

Os materiais das peças são escolhidos a dedo: as peles são vegan, os têxteis vêm da Europa e os metais não têm níquel. As caixas de sapatos e os cartões de visita também são amigos do ambiente, sendo feitos de papel reciclado. Catarina Pedroso, a criadora, diz que o objectivo é acompanhar as tendências e, ao mesmo tempo, utilizar materiais novos para apelar à sustentabilidade.

A colecção está à venda, exclusivamente, a partir do dia 10 de Maio, na Nude Fashion Store. No entanto, se está curioso, pode comprá-los no site, já a partir do dia 4. O preço dos sapatos varia entre os 290€ e os 390€.

