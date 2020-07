Banco Solidário Animal pede ajuda com campanha de vales

O Banco Solidário Animal está prestes a arrancar com mais uma campanha nacional de recolha de alimentos e outros bens de primeira necessidade para animais de companhia em situação vulnerável.

“Não deixe para amanhã a ajuda que pode dar hoje”: é este o mote da mais recente campanha do Banco Solidário Animal. A partir desta sexta-feira e até 26 de Julho, vão estar disponíveis vales, com diversos produtos essenciais, como ração seca e húmida para cães e gatos, em todas as lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia.

Os bens doados vão ser distribuídos por mais de duas dezenas de associações e grupos informais de apoio animal, mas também por famílias carenciadas e pessoas em situação de sem-abrigo com animais a cargo, inscritos no Programa de Apoio da Animalife, que promove o Banco Solidário Animal desde 2012.

Esta campanha, realizada em parceria com a Missão Continente, decorre numa altura em que diversas associações e famílias se debatem com dificuldades extremas para alimentar os animais a seu cargo e o número de pedidos de ajuda tem disparado.

