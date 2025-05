Banda desenhada, booktokers e encontros com escritores. É o festival Read On, em Almada

Banda desenhada, workshops, encontros com escritores e competições de poesia. A agenda do festival Read On, que começa já esta quinta-feira, 8 de Maio, está cheia e vai contar com nomes como Djaimilia Pereira de Almeida, Afonso Cruz, Tânia Ganho, Madalena Sá Fernandes e António Zambujo.

O festival literário acontece em Almada, no Solar dos Zagallos, e arranca na quinta-feira, às 21.30, com uma conversa entre a autora de podcasts Raquel Marinho e o autor de Vamos Comprar um Poeta, Afonso Cruz, sobre poesia. No dia 13 de Maio, é a vez da escritora e tradutora Tânia Ganho se juntar a Djaimilia Pereira de Almeida, autora premiada, para discutir como a leitura e a escrita podem estar associadas à dor e violência, a partir das suas obras e experiências pessoais. Para ouvir às 21.30. A 16, às 19.00, Madalena Sá Fernandes, cronista e escritora, conversa com o jornalista José Mário Silva. No dia seguinte, a partir das 22.30, Raquel Marinho convida António Zambujo para falar sobre música.

No domingo, dia 11, a associação Cosukai organiza a primeira edição do NippOn, que procura celebrar a cultura japonesa através de painéis literários, workshops e um desfile de cosplay que coroará o melhor disfarce com um prémio monetário. Decorre das 12.00 às 20.00. No que toca a workshops, há vários e ligados a diferentes temáticas: de culinária (10 e 17 de Maio), música e dança (15 de Maio), de encadernação manual (15 de Maio) e de pintura das laterais das páginas de livros (16 de Maio), e ainda um que se centra na interculturalidade e sabedoria ancestral indígena liderado pela escritora brasileira Vanessa Ratton (15 e 16 de Maio).

Destaca-se também o encontro de booktokers, a 17 de Maio, mediado por Íris Bicho. Para falar acerca da leitura e deste fenómeno que é o BookTok juntam-se quatro outras booktokers portuguesas – Raquel Copeto, Mariana Mousinho, Jéssica Leite e Maria João Faria. O encontro está marcado para as 11.00. Neste dia, às 19.00, os jovens do grupo Voz protagonizam um slam de poesia, em que o vencedor é decidido pelo público.

Ao longo do festival, conte ainda com leituras encenadas, sessões de cinema e visitas guiadas às exposições, como a "Exposição de livros pop-up", que pode ser vista entre 15 e 17 de Maio e que tem curadoria de José Alberto Rodrigues, coleccionador deste tipo de livros. No último dia, entre as 10.30 e as 20.30, há também uma feira de banda desenhada, que conta com a presença de livrarias como a Atilhó e a Mítica Books. E comida também não vai faltar, já que entre 15 e 17 instalam-se no Solar dos Zagallos bancas de street food, que vão do açaí às farturas.

A programação completa da próxima edição de Read On pode ser consultada no site da Câmara Municipal de Almada.

Solar dos Zagallos (Almada). 8-17 Mai. Vários horários. Entrada livre (algumas actividades estão sujeitas a marcação prévia)

