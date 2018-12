Baobá organiza feira de Natal com livros a preços de saldo

No fim-de-semana de 15 e 16 de Dezembro, a Baobá Livraria, em Campo de Ourique, vai ter uma feira do livro especial com descontos até 30%.

A iniciativa não é nova e, à semelhança das edições anteriores, este ano vai poder a levar para casa exemplares ilustrados das editoras Orfeu Mini, Orfeu Negro, Pato Lógico e Tcharan a preço de amigo.

Apesar do convite se estender a toda a família, as pechinchas literárias da feira são totalmente direccionadas para o público infanto-juvenil, que terá nesta feira livros tão exclusivos e irresistíveis que nem o Pai-Natal os encontra.

Portanto, se é daqueles que adora um bom livro e não perde um bom negócio, já sabe onde passar um belo fim-de-semana em família enquanto aproveita para riscar presentes de Natal da lista ou renovar a biblioteca dos miúdos.

Edição de Cláudia Lima Carvalho

Baobá Livraria, Rua Tomás da Anunciação 26B (Campo de Ourique) Sáb-Dom 10.00-19.00

