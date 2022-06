½ bar, ½ amor: chegou um novo cocktail bar a Campo de Ourique

Cinco anos, uma casa e muitos cocktails depois, chegou finalmente o primeiro projecto de Diogo Lopes e Catarina Correia. No Nexo ½ bar, que abriu em Abril deste ano em Campo de Ourique, as estrelas são os cocktails. O casal decidiu apostar num conceito de “day drinking” com cocktails com baixo teor alcoólico e ingredientes sazonais, nacionais e muitos deles biológicos. E, para breve, o bar vai incorporar uma novidade: os tap cocktails.

“Precisávamos deste desafio de estarmos por conta própria e de, para o bem e para o mal, ser tudo responsabilidade nossa”, conta à Time Out Diogo Lopes, co-proprietário do espaço. Depois do bar do 100 Maneiras, Diogo passou para trás do balcão do Red Frog, o único bar português na lista de The World's 50 Best Bars. Em 2016, Catarina Correia juntou-se a ele e à equipa e, três anos depois, fez parte da abertura do Monkey Mash, o bar que divide o espaço e os donos com o Red Frog. Durante estes cinco anos, Diogo e Catarina acumularam experiência e o gosto pelo mundo da coquetelaria – e de um pelo outro. Em 2022, de casa comprada e relação consolidada, “estava na hora de termos a nossa própria linguagem e identidade”.

Assim nasceu o Nexo ½ bar, no número 4 da Rua Pereira e Sousa, em Campo de Ourique. “Aqui trabalhamos a base [do cocktail] sem álcool”, explica Diogo. Isto significa que quase todos os cocktails (à excepção do Pêssego Iced Tea e do Figo Mule) podem ser pedidos em versão mocktail. “Dá mais trabalho, é mais complexo, mas assim conseguimos chegar ao target todo.”

A carta de cocktails com baixo teor alcoólico inclui clássicos como o Cosmopolitan Highball (7€), com Katel One, Martini Ambrato, arandos, hibisco e cobertura de algodão doce e Peta Zetas, e derivações mais originais, como o Mexican Love Affair (9€), com Don Julio blanco, Casamigos mezcal, pomelo rosa e laranja sanguínea. Para quem prefere bebidas mais alcoólicas, há opções como o Anti-Martini (8,50€), com Tanqueray 10, Martini Dry, manga e salmoura, ou o Smooth Criminal (9,50€) com Don Julio, Ojo de Tigre Mezcal, arroz, caju e amêndoa.

“O menu é curto porque queremos ser micro-sazonais, ou seja, quando um ingrediente deixa de estar na natureza, retiramo-lo e adicionamos outro.” Daí poder haver entradas e saídas do menu ou cocktails especiais de época. “Temos dois lotes de terreno agrícola de onde retiramos alguns produtos. Por exemplo, neste momento há nêsperas, que vamos usar no cocktail do mês.”

Outra das apostas do espaço são as kombuchas caseiras, vindas das mãos de Catarina. “Por agora temos as puras e as originais, mas no futuro queremos apostar em mais sabores”, diz a bartender. Para petiscar, há três variedades de baos: de cogumelo (4€), de porco (4€) e de caramelo e miso (3€). “Estamos a testar-nos a nós próprios”, admite Diogo em relação a esta primeira experiência na cozinha.

Nas próximas semanas, o Nexo ½ bar ganha uma faceta de taproom, com torneiras de onde saem as bases para os cocktails com álcool, sem álcool e kombuchas. “Desta forma, as bebidas já estão carbonadas [com gás] e assim não se estragam tão rapidamente, saem mais rápido e com mais pressão.”

Em tons de amarelo e branco, o pequeno espaço foi pensado de forma a dar a sensação de “uma lufada de ar fresco”. A parede mais chamativa foi ilustrada por Alice Prestes, responsável por toda a imagem gráfica. “Os bares normalmente são muito sérios e escuros, aqui queremos que as pessoas se sintam bem e confortáveis.” Nos planos para o futuro, está o lançamento de t-shirts, panamás e tote bags.

Rua Pereira e Sousa, 4 (Campo de Ourique). Ter-Sáb 16.30-00.30.

