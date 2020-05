Bar portuense Golden Oldie vem entregar cocktails a Lisboa, Almada e Caparica

O bar portuense Golden Oldie começou um serviço de entrega de cocktails e outras bebidas ao domicílio no início de Maio, apenas no Norte. Até domingo estão a entregar em Lisboa, Almada e Costa da Caparica e têm um cocktail especial.

Enquanto a visita ao Golden Oldie, bar no Porto que recria o ambiente dos loucos anos 20, está suspensa, Cristiano Losa e Sara Ferro, a dupla por detrás do bar, resolveram trazer os cocktails da casa por aí abaixo e garantir que continua a fazer a festa em casa. A partir de quarta-feira, 27 de Maio, e até domingo, 31 de Maio, os lisboetas podem encomendar as bebidas de autor.

“Assim que começámos o delivery no Norte, tivemos pessoas a perguntar se íamos estender as entregas a outros locais. Pensámos nisso e agora decidimos brindar os lisboetas com uma semana especial de cocktails”, justifica Sara, notando que as entregas ao domicílio continuam fortes, especialmente no campeonato dos bares, que ainda não têm data prevista para a reabertura.

A carta de bebidas tem cocktails entre os 4€ e os 7,50€. Encontra por lá o Alegria, com licor de limão, menta, chocolate e tónica Fever-Tree (7,50€), o Gargalhada, com gin, roseira brava, hibiscos, erva-príncipe e solução cítrica (6,50€) ou o Abraço, com licor de tangerina e tomilho-limão (5€). Nas opções sem álcool tem o Sorriso, com manga, pêssego, chá preto e solução cítrica (4€). Além destes, há uma bebida especial para esta incursão a Sul: o cocktail Saudade, com rum Plantation 3 Stars, Martini Bitter, alperce, essência de hortelã-ananás e solução cítrica (6,50€).

Todos os cocktails de autor chegam já misturados e prontos a beber, em garrafas de vidro (pode sempre ir à cristaleira desempoeirar os copos bonitos que só usa em ocasiões especiais). Se não for fã de cocktails mas quiser fazer a festa na mesma, também pode pedir outras bebidas, como o gin, vodka, vinho branco, rosé, tinto ou cidras.

Os pedidos devem ser feitos através do Instagram, por e-mail (goldenoldie.info@gmail.com) ou telefone (91 297 0883). As entregas, realizadas no prazo máximo de 24 horas após o pedido, são feitas em Lisboa, Almada e Costa da Caparica, com uma taxa de 2€. São gratuitas a partir dos 13€. Todos os pagamentos são realizados por MBWay ou transferência.

Para garantir que faz jus à casa do Norte, trate de pôr uma banda sonora à altura – jazz, foxtrot e charleston é o que se costuma ouvir no Golden Oldie.

