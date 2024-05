Bárbara Bandeira, Sara Correia e GNR dão concertos grátis no Grande Arraial de Benfica

Diogo Piçarra, Bárbara Bandeira, Papillon, Sara Correia, GNR e Quim Barreiros são os cabeças-de-cartaz do Grande Arraial de Benfica, que este ano acontece de 20 a 23 de Junho. É uma celebração tardia do Santo António – como já é habitual (esta é a 10.ª edição) – mas sempre muito concorrida. Durante quatro dias consecutivos, os concertos de entrada livre e as barraquinhas e roulottes de comes e bebes enchem por completo a Alameda Padre Álvaro Proença, onde também não costumam faltar diversões para a criançada.

O alinhamento foi anunciado este sábado no Auditório Carlos Paredes (depois de a chuva ter travado o Arraial Mais Pequeno do Mundo). Além dos concertos, a Junta de Benfica, que organiza o evento, revelou que o Grande Arraial vai contar ainda com a Marcha da Boavista – a única concorrente da freguesia às Marchas Populares – e com as marchas infantis do bairro; com uma corrida para envolver a comunidade; e, nos três primeiros dias, com a apresentação de uma instituição local oitocentista agora renascida, a Fanfarra Euterpe.

O primeiro dia, 20 de Junho, é uma quinta-feira. O programa arranca às 18.00 com tunas académicas e segue com Fanfarra Euterpe, Sara Sá, Carlos Gaudi, Prata da Casa e Vozes em Liberdade, até chegar ao grande nome da noite, Diogo Piçarra, que actua às 22.30. O autor de SNTMNTL vem de datas marcantes no Sagres Campo Pequeno e no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.



Na sexta-feira, 21, a essa mesma hora, sobe ao palco Bárbara Bandeira – mas, embora seja a atracção principal, não é a cantora de “Como Tu”, “Carro” ou “Onde Vais” que fecha a noite. A tarefa cabe ao Tributo Popular, que interpreta um repertório de êxitos populares. Antes de ambos, por esta ordem, há marchas infantis, Fanfarra Euterpe, Marcha do Bairro da Boavista, Júlio Pavani e Papillon. O espectáculo deste último acontece às 21.20.

Na ressaca da sequência de concertos esgotados nos coliseus, Sara Correia é o grande destaque para sábado, 22 de Junho. Pelo menos por agora: no cartaz há espaço para um “artista internacional surpresa” (23.00), que vai tocar depois fadista de Chelas (21.45). A programação deste dia começa às 16.00 com a Filarmónica Paradense e a Fanfarra Euterpe; às 17.00, pára para assistir ao jogo entre Portugal e Turquia, do Euro 2024, sendo retomada às 19.00 com Sons de Santa Cruz; às 20.15 toca Sebastião Antunes & Quadrilha.

(Note-se que na outra ponta da cidade, no Parque Tejo, acontece neste mesmo fim-de-semana a segunda parte do Rock in Rio Lisboa – e que o festival também tem três nomes por anunciar para 22 de Junho, um dos quais possivelmente estrangeiro.)

O último dia do Grande Arraial de Benfica 2024 começa logo de manhã. No domingo, 23 de Junho, é para as 10.00 que está marcada a Corrida Bairro Benfica. Depois, o programa continua a partir das 15.30 com o Grupo Cabo-verdiano de Benfica, o Grupo de Danças e Cantares do Minho e o Pagode in Paradise. A hora de jantar fica com Quim Barreiros (20.15) e, a fechar a festa em Benfica, um ex libris do Porto: os GNR (22.15).

