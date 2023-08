Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes juntam-se para estrear musical

E se tem entre 18 e 35 anos e talento para o canto e a representação vai poder juntar-se ao elenco da peça. As candidaturas para as audições estão abertas até 1 de Setembro.

O espectáculo parte de uma ideia original de Hugo Gonçalves (autor dos livros Filho da Mãe e Deus, Pátria e Família), que assina o texto, mas a música é de Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes, que também vão subir a palco. Com encenação de Ricardo Rocha, A madrugada que eu esperava evoca o 25 de Abril – ou não fosse o nome extraído de um dos mais célebres poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen – e vai estrear no ano em que se assinalam os 50 anos da Revolução dos Cravos.

“O teatro musical junta duas das coisas que mais gostamos na vida: canções e histórias. É a componente visual a acompanhar o imaginário da canção ao segundo. Por isso, sempre tivemos esta vontade de construir alguma coisa que nos desse a liberdade de cantar sobre personagens, que nos permitisse apresentar esse universo em cima do palco”, detalha Carolina Deslandes.

Além de co-assinar a banda sonora, Carolina Deslandes também vai subir a palco, mas recorde-se que, enquanto esta será a estreia de Bárbara Tinoco como actriz, Deslandes já representa desde 2021, como protagonista do espectáculo A Nova Cinderela no Gelo.

A Força de Produção, que co-produz o espectáculo com a Primeira Linha, está à procura de pessoas entre os 18 e os 35 anos que saibam cantar e representar para se juntarem ao elenco. Se for o seu caso, basta enviar e-mail (info@fproducao.pt) com CV e vídeo de apresentação. O vídeo não pode ter mais de três minutos, deve incluir um excerto de uma canção e um monólogo e estar alojado numa plataforma online, como o Vimeo ou o Youtube. As candidaturas estão abertas até 1 de Setembro.

As candidaturas pré-seleccionadas para a audição, em Lisboa, terão resposta até 15 de Setembro. Caso seja um dos escolhidos, prepare-se para trabalhar entre 2 de Janeiro e 28 de Abril de 2024.

