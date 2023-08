Festival de Ópera de Óbidos volta em Setembro para celebrar as mulheres

As mulheres vão estar em destaque no Festival de Ópera de Óbidos, que está de volta depois de um longo interregno. O regresso é mérito da ABA – Associação Banda de Alcobaça, que se associou ao Município de Óbidos para promover a iniciativa, também com o apoio da Direcção-Geral das Artes, na Quinta das Janelas, em Gaeiras. A programação arranca a 8 de Setembro, às 21.00, com a ópera La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi, com libreto de Antonio Federico Gennaro.

“Neste evento único, celebramos a força, a expressão e a resiliência das mulheres através da ópera. As personagens icónicas e desafiadoras de Donna Anna, Donna Elvira e Zerlina (Don Giovanni), Serpina (La Serva Padrona), Elle (A Voz Humana), Carmen (Carmen) e Violetta (La Traviata) permitem-nos explorar a perspectiva feminina através de performances impactantes. Procura-se assim inspirar um futuro mais igualitário através da arte”, lê-se numa nota do Turismo de Óbidos.

Depois da abertura do festival, segue-se a apresentação de A Voz Humana, de Francis Poulenc, com libreto de Jean Cocteau, na noite de sábado, 9 de Setembro, pelas 21.00. Já no domingo, 10, a programação começa às 17.00 e promete duas óperas: La Serva Padrona e A Voz Humana, para quem não conseguir ir às primeiras sessões ou, por que não, tiver interesse em repetir a dose.

Se preferir, poderá ainda assistir a Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart, com libreto de Lorenzo Da Ponte, nos dias 15 e 17 de Setembro, às 21.00 e às 17.00, respectivamente. Pelo meio, a 16, realiza-se a Gala de Ópera “Mulheres: Da Paixão à Inocência – uma Dança com o Destino”.

“Até breve, em Óbidos, onde a música ecoa e os corações pulsam ao som da ópera”, convida o director artístico do festival, André Cunha Leal, que espera “que o Festival de Ópera de Óbidos não só recupere a sua antiga glória, mas também alcance novos patamares e aspirações internacionais”.

Os bilhetes (15€/dia) estão disponíveis na Blueticket, no Posto de Turismo de Óbidos (a cerca de 200 metros da entrada da vila) e, apenas nos dias dos espectáculos, na própria Quinta das Janelas.

Quinta das Janelas, Gaieras. 8-17 Set. 15€

