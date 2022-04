Bárbara Tinoco junta-se a Carolina Deslandes e D.A.M.A no Fest4Kids

O Fest4Kids, que se apresenta como “o maior festival infanto-juvenil da Península Ibérica”, regressa ao Estádio do Bonfim, em Setúbal, já este Verão. Entre 3 e 5 de Junho, prevêem-se 12 horas de programação por dia, com música ao vivo, actividades desportivas, espectáculos de teatro, workshops vários e muito mais para toda a família. No cartaz, além de Bárbara Tinoco, estão confirmados artistas como Carolina Deslandes, D.A.M.A. e a Team BRK.

No primeiro dia, 3 de Junho, Carolina Deslandes sobe ao palco ao início da noite. No dia seguinte, 4 de Junho, é a vez da banda lisboeta D.A.M.A. encantar o público ao final da tarde, com um concerto comemorativo de dez anos de carreira. Já no domingo, 5 de Junho, a Team BRK, conhecida por ter criado o TikTok Show, junta dança e música no palco principal, mesmo antes da actuação de Bárbara Tinoco, a mais recente confirmação do Fest4Kids.

Nomeada para os Play – Prémios da Música Portuguesa de 2022, na categoria de Melhor Artista Feminina, Bárbara Tinoco já foi premiada com o mesmo galardão, mas enquanto Artista Revelação, em 2020. A artista portuguesa – que ficou conhecida em 2018 por ter cantado um tema original, “Antes Dela Dizer Que Sim”, no The Voice – é agora um dos membros do júri da nova edição do The Voice Kids, um dos programas de eleição do público infantil.

Ainda no palco principal, estão previstas aulas de zumba todos os dias, logo ao início da manhã, seguidas de espectáculos musicais para crianças, um por cada dia do evento. Na sexta-feira, 3 de Junho, é a vez do espectáculo-oficina Da Seiva à Árvore, um projecto de música tradicional e cultura portuguesa, que conta com apoio da Direcção-Geral das Artes. Já no sábado, dia 4, os mais novos vão ter oportunidade de cantar As Canções da Maria com Maria de Vasconcelos, que se tem dedicado a mostrar às crianças que aprender pode ser divertido. Segue-se, no dia 5, o Gato Pintor, projecto musical de João Monge e Manuel Paulo, ambos fundadores da Ala dos Namorados.

À programação musical, juntam-se outras propostas a descobrir no recinto entre as 10.00 e as 20.00, como actividades desportivas, insufláveis e trampolins, espectáculos de magia, teatros e fantoches, experiências de gaming e até uma discoteca para os mais novos. O acesso está incluído no valor do bilhete (25€-170€), à venda no site do Fest4Kids e na Blueticket do MEO.

Estádio do Bonfim (Setúbal). 3-5 Jun, Sex-Dom 10.00-20.00. 25€-170€

+ Capicua: “Fazer música para crianças também é fazer música para os pais”

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana