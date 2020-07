Bares e discotecas vão poder reabrir mas fecham às 20.00

Fechar a pista de dança de madrugada depois de uma noite louca é coisa de 2019. A pandemia trocou as voltas de todos os sectores e o das actividades nocturnas é um dos mais afectados. Esta quinta-feira, 30 de Julho, serão anunciadas novas medidas e há uma luz ao fundo do túnel para os proprietários de bares e discotecas: deverão poder reabrir mas, segundo o jornal Público, fechando obrigatoriamente às 20.00, seguindo as regras aplicadas a cafés, pastelarias ou casas de chá.

A medida aplica-se a todo o país e determina que estes espaços não podem usar as suas pistas de dança ou outras zonas que promovam o convívio próximo. Deverão, antes, adaptar essas áreas, interiores ou exteriores, e ocupá-las com mesas, de forma a respeitar as normas de distanciamento social determinadas pela Direcção-Geral de Saúde. Podem também passar a servir refeições ligeiras, como sanduíches, salgados, entre outros.

Também há novidades relativamente ao horário de funcionamento dos restaurantes, até agora obrigados a fechar às 23.00. O Público avança que durante o Verão será possível a entrada de clientes nos restaurantes e similares até às 00.00, sendo que passará a ser obrigatório fecharem completamente as portas à 01.00.

A Área Metropolitana de Lisboa encontra-se desde 28 de Julho em estado de contingência, tendo algumas freguesias passado do estado de calamidade para este estado face à evolução positiva dos casos da Covid-19. Naturalmente, continuam a haver regras, que pode consultar aqui.

