Basílica de Mafra é palco de concertos com os seis órgãos a partir de Abril

É já no próximo dia 7 de Abril, domingo, que vão voltar a ouvir-se os seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra, que foram concebidos e construídos, entre 1806 e 1807. Feitos para poderem tocar em conjunto, têm repertório escrito propositadamente para eles, o que lhes vale o título de conjunto histórico único no mundo.

O programa do concerto de Abril, intitulado "Da Europa para a Basílica de Mafra", abre em pleno com os seis órgãos: trata-se de um arranjo de Frei Bernardo para seis órgãos da abertura da ópera Le jeune Henry, de Étienne Méhul. As peças seguintes são para quatro órgãos e a última é uma obra escrita propositadamente para aqui: a Sinfonia para a Real Basílica de Mafra, de António Leal Moreira (1807). Com excepção desta última, será a estreia moderna de todas as peças que se vão ouvir.

A tocar estarão André Ferreira, no órgão do Evangelho (o do lado esquerdo da Basílica), Sérgio Silva, no órgão da Epístola (do lado direito), João Santos, no órgão de São Pedro d’Alcântara, Margarida Oliveira, no do Sacramento, ambos do lado Norte, Diogo Rato Pombo, no da Conceição, e Daniela Moreira, no órgão de Santa Bárbara, do lado Sul. Os seis órgãos, cujo restauro foi concluído em 2010, foram declarados Património Mundial da Humanidade pela UNESCO em 2019.

Programa:

- Abertura da ópera Le jeune Henry (arranjo para seis órgãos de Frei Bernardo, século XIX), de Étienne Méhul (1763-1817)

- (Sinfonia) 7ª (para quatro órgãos), anónimo (Portugal, século XIX)

- Rondo (arranjo para quatro órgãos de autor anónimo, século XIX), de Ignaz Pleyel (1757-1831)

- Sinfonia a quatro órgãos (1802) José Palomino (1755-1810)

- Sonata (a quatro órgãos, 1805), de António Puzzi (1762-1807?)

- Sinfonia para a Real Basílica de Mafra (1807), de António Leal Moreira (1758-1819)

Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Bilhetes online ou no balcão do Palácio Nacional de Mafra. 7 Abril, 5 Maio, 2 de Junho e 7 de Julho, às 16.00. 8€ (gratuito até aos 12 anos, mediante levantamento prévio de bilhete)

