Beber uns copos e pintar no escuro. O desafio está a chegar a Lisboa

Depois da Austrália, do Brasil, de Singapura, Londres e Berlim, é a vez de Lisboa. A primeira edição em Portugal do Paint in the Dark, um workshop de pintura com luz néon, arranca a 22 de Setembro, uma sexta-feira, prolongando-se até domingo, 24, com sessões no Rive Rouge, no Time Out Market. A experiência inclui bebidas.

“Num ambiente retro-futurista e iluminado a néon, com um pincel numa mão e um copo na outra, liberte o seu artista interior e crie uma obra de arte… no escuro”, lê-se no site do evento, promovido pela agência Fever. “Paint in the Dark é uma masterclass única conduzida por um profissional onde pode dar largas à sua imaginação, tomar uma bebida e apreciar a música.”

O workshop para maiores de 18 anos dura uma hora e meia, há mais do que uma sessão por dia (Sex-Sáb 15.30, 17.45 e 20.00, e Dom 15.00, 17.15 e 19.30) e o bilhete (28€-20€) inclui a entrada e uma bebida de boas-vindas (cerveja, cidra ou refrigerante).

Rive Rouge (Cais do Sodré). 22-24 Set. Sex-Sáb 15.30, 17.45 e 20.00; Dom 15.00, 17.15 e 19.30. 28€-30€

