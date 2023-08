CAM. Performances e conversas evocam a arte japonesa na rentrée

O CAM encontra-se a celebrar 40 anos de actividade desde Maio. Lançada em Julho passado e a decorrer até à reabertura do edifício do Centro de Arte moderna, prevista para 2024, a temporada de arte contemporânea japonesa continua com o FluxFest na rentrée, em Setembro. Com curadoria de Emmanuelle de Montgazon, em parceria com Rita Fabiana, o programa agora anunciado é um tributo à vertente nipónica do movimento internacional Fluxus, que nasceu na década de 1960 e juntou nomes como George Maciunas, Yoko Ono, Nam June Paik e John Cage. Entre 8 e 10 de Setembro, a Fundação Calouste Gulbenkian é palco de uma série de eventos, um documentário e uma conversa.

O evento arranca na sexta-feira, 8, pelas 18.00, com uma conferência de entrada gratuita, que conta com a participação dos artistas envolvidos: Mieko Shiomi (em vídeo), Ami Yamasaki, Ko Ishikawa, Christian Marclay e Jaime Reis. À conversa, segue-se uma performance a solo de Ami Yamasaki, cujo trabalho se baseia na utilização do corpo como instrumento musical. Além deste espectáculo, a artista também vai apresentar, mas no dia 9, uma performance (10€) a partir de Manga Scroll, uma composição visual de onomatopeias com 18 metros de comprimento da autoria de Christian Marclay, um dos principais artistas da actualidade a trabalhar entre o som e a arte visual.

Já entre 9 e 10 de Setembro, a compositora Mieko Shiomi estará em destaque. Actualmente com 85 anos, é considerada uma figura-chave do movimento Fluxus, tanto no Japão como nos EUA. Além da exibição de um documentário realizado em 2011, que acompanha a vida e carreira da artista e a sua estreita relação com o movimento, conte com a apresentação de várias obras de Shiomi, em versões revistas pelo compositor português Jaime Reis, com a participação de músicos nacionais. Previsto começar às 20.30 de dia 9, From the Endless Box: works from 1999 to 2023 (10€) é um extenso programa dedicado à compositora que tem lugar em diferentes espaços da Fundação Gulbenkian.

Por último, mas não menos importante, Ami Yamasaki voltará a subir a palco a 10 de Setembro, pelas 18.00, e desta vez acompanhada pelo aclamado músico Ko Ishikawa, para apresentar Yobi Mizu (“Chamar a água”, em tradução livre para português), um dueto no qual os sons e as vibrações emitidas pelas suas respirações prometem propagar-se pelo Grande Auditório. O bilhete custa 10€.

O terceiro momento da temporada chega em Novembro, com a instalação A New-Build Burger, do colectivo Chim↑Pom from Smappa!Group, apresentada em parceria com o Alkantara Festival.

Fundação Calouste Gulbenkian. Sex 8-Dom 10. 10€.

