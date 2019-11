Becara: a loja espanhola de design e decoração chegou ao Cais do Sodré

A Becara, marca de design e decoração fundada em 1964 em Madrid, abriu o primeiro espaço em Lisboa, na Avenida 24 de Julho. A marca é conhecida pela produção de peças artesanais e quer destacar-se pelos seus serviços personalizados.

Peças de qualidade, únicas e que possam durar uma vida inteira: esta é a premissa que Begoña Zunzunegui, fundadora da marca, impôs para a Becara. “A ideia é que consiga decorar toda a sua casa com os artigos da Becara”, começa por nos explicar Denise Prino, representante da loja em Portugal. É por isso que aqui também encontrará espelhos, molduras, jarras, candeeiros ou artigos de cozinha. A complementar, há os quadros que a artista espanhola Ana Arango criou especialmente para a marca.

O destaque da Becara vai para o mobiliário, como os armários, as estantes e as mesas, que podem ser feitos à medida, de acordo com o desejo de cada um. Das mãos dos artesãos especializados, com quem a criadora trabalha, nascem ainda têxteis e peças em cerâmica, ferro forjado e madeira, que abrangem os estilos clássico, rústico e moderno.

Manuel Manso

No espaço da Avenida 24 de Julho, o primeiro da marca a abrir em território nacional, poderá escolher sofás, armários, mesas e estantes decoradas.

Cada loja é pensada em função da sua localização. E é por isso, diz Denise, que na loja de Lisboa irá encontrar muitas peças com motivos marítimos, a pensar na nossa costa.

Se estiver com dificuldades em visualizar a peça em sua casa, é possível criar um sketch na hora para o ajudar. Para grandes projectos, a marca dispõe também de um serviço especializado de consultoria para tratar da decoração personalizada de casas privadas, hotéis, restaurantes ou casamentos.

Manuel Manso

Para além destes produtos, poderá ainda encontrar uma vasta selecção de peças que Begoña foi escolhendo nas suas diversas viagens, como biombos, jarras ou até baús orientais. Para decorações mais ousadas e extravagantes, há carteiras em pele de raia ou de rã.

A loja está em soft opening mas já tem inauguração oficial marcada agendada para o dia 26 de Novembro. A criadora da marca estará em Lisboa nesse dia. Edição de Inês Garcia

Avenida 24 de Julho, 3G (Cais do Sodré). Seg-Sáb 10.00-14.00/15.00-19.00.

+ Cécile Mestelan levou a cerâmica para a Calçada da Estrela (e até há tarot)