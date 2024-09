Mais de três décadas depois, Tim Burton volta ao mundo assombrado de Beetlejuice, o alucinado personagem que dá nome aos filmes. Além do realizador, há mais regressos a assinalar e também alguma matéria para recordar. Damos uma ajuda?

Quem é o Beetlejuice?

Com um nome que em português se traduz para “sumo de besouro”, Beetlejuice é um fantasma.

Onde é que o vimos pela primeira vez?

No filme de 1988, de Tim Burton, ao qual Beetlejuice Beetlejuice dá sequência. Em Portugal, esta comédia sobrenatural mereceu o título de Os Fantasmas Divertem-se.

©Warner Bros. Michael Keaton e Winona Ryder, em 'Beetlejuice' (1988)

E esse filme era sobre quê mesmo?

Um jovem casal morre num acidente de carro, mas os seus espíritos conseguem voltar para casa. A paz da vida após a morte de Barbara e Adam termina quando a família Deetz se muda para a sua casa e o casal resolve assombrar os vivos dali para fora, seguindo o conselho de uma burocrata do Além. A tarefa é tudo menos fácil e o casal arrisca contratar um excêntrico fantasma que é também uma espécie de exorcista freelancer de humanos indesejados. É aí que conhecemos Beetlejuice, que leva sempre tudo um pouco longe de mais.

Mas porque não podemos dizer o nome dele três vezes?

Porque é precisamente essa a forma de o convocar. E costuma ser má ideia.

Que actores estão de regresso?

Então, os fantasmas Barbara e Adam foram interpretados por Geena Davis e Alec Baldwin, actores que não fazem parte desta sequela. Aliás, apenas três estão de regresso aos mesmos papéis do primeiro filme: Michael Keaton, claro, como Beetlejuice; Winona Ryder no papel de Lydia Deetz, que no filme original era uma sombria adolescente que conseguia ver mais além; e Catherine O'Hara como Delia Deetz, artista plástica e madrasta de Lydia.

Mais alguém?

Sim, mas é o compositor. Danny Elfman dá música a mais um filme de Burton. No passado, já colaboraram em 17 filmes e também na série Wednesday.

E as novas contratações?

No elenco, o grande destaque vai para a participação dos actores Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux e Danny DeVito.

©Warner Bros. Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Winona Ryder e Justin Theroux

Do que se trata Beetlejuice Beetlejuice?

Após a morte do patriarca Charles (interpretado no filme de 1988 por Jeffrey Jones), a família Deetz regressa à sua casa em Winter River. Sim, a casa que ainda está assombrada pelo desgovernado fantasma. É Astrid, a filha rebelde de Lydia, que abre novamente o portal para o mundo dos mortos, embora de forma involuntária e a mãe decide convocar Beetlejuice para a ajudar a salvar o seu rebento. Astrid é interpretada por Jenna Ortega, a estrela de Wednesday, série também assinada por Tim Burton. Curiosamente, o papel de Ryder no primeiro filme lembrava um pouco essa personagem da família Addams, pelo que parece que estamos perante um casamento perfeito.

Onde posso ver o primeiro filme?

Beetlejuice está disponível nos catálogos da Netflix e da Max. É também possível alugá-lo nos streamings da AppleTV+ e Prime Video, assim como nos videoclubes da Vodafone e da NOS.

E o segundo?

Beetlejuice Beetlejuice, que estreou a 28 de Agosto no Festival de Cinema de Veneza, chega às salas portuguesas esta quinta-feira, 5 de Setembro.

Há trailer para ver?

Claro, aqui está ele:

