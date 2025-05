Ao longo dos anos 80, autores como Frank Miller ou Alan Moore rodearam Batman de sombras. E, pelo caminho, influenciaram esta película de Tim Burton, que puxou pelo ambiente gótico, com um toque de génio e outro de bizarria, e a acção dividida entre a vida pessoal do milionário Bruce Wayne (Michael Keaton, mais uma vez) e o confronto do seu alter ego com o Joker criado por Jack Nicholson.