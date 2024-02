‘Beetlejuice Beetlejuice’ estreia, finalmente, em Setembro

A estreia da continuação do filme de 1988 já tem data marcada. Jenna Ortega é um dos novos nomes do elenco, que conta com muitos regressos.

Desde os anos 90 do século passado que os fãs de Os Fantasmas Divertem-se (Beetlejuice, no original) esperam pela prometida sequela da famosa comédia de terror de Tim Burton. Esta quinta-feira, a Warner Bros e o realizador confirmaram a data de estreia de Beetlejuice Beetlejuice: 6 de Setembro de 2024, ou seja, 36 anos depois do lançamento do filme original.

Fazendo uma revisão da matéria dada, no primeiro filme, o casal Adam (Alec Baldwin) e Barbara (Geena Davis) morre num acidente, mas continua a “viver” na mesma casa, embora em modo fantasma. Estavam eles a assombrar em paz, quando uma nova família, composta pelos pais Charles (Jeffrey Jones) e Delia (Catherine O'Hara) e pela filha Lydia (Winona Ryder), se muda para o casarão. Nessa altura, Adam e Barbara sentem que precisam de se livrar deles para voltar a ter sossego. Para isso recorrem ao mundo dos fantasmas e contratam Beetlejuice (Michael Keaton), uma bizarra entidade que aparece quando o seu nome é proferido três vezes. E que os ajuda a desenvolver as melhores tácticas de assombramento, até começar a ir longe demais.

No elenco de Beetlejuice Beetlejuice estão confirmados os regressos de Catherine O'Hara (O Estranho Mundo de Jack), Michael Keaton (Batman) e Winona Ryder (Eduardo Mãos de Tesoura) aos papéis originais, aos quais se junta um novo leque de actores. Como Justin Theroux, num papel ainda desconhecido; William Dafoe, no papel de um polícia do além; Monica Bellucci, como a mulher de Beetlejuice; e Jenna Ortega, filha de Lydia. Ortega que recentemente trabalhou com Burton na série Wednesday, criada por Alfred Gough e Miles Millar, também responsáveis pelo argumento desta sequela.

Actualmente, o filme original está disponível nas plataformas Prime Video e HBO Max.

