Milly Alcock, actriz de ‘House of The Dragon’, voa para o papel de Supergirl

A extraterrestre Kara Zor-El, prima de Kal-El (conhecido na Terra como Clark Kent e Super-Homem), já teve várias vidas, desde que nasceu nos anos 50 do século passado, em páginas dos comics da DC. E agora irá renascer no filme Supergirl: Woman Of Tomorrow, com estreia planeada para 2027. Milly Alcock, actriz que interpretou a jovem Rhaenyra Targaryen na primeira temporada de House of The Dragon, vestirá o fato da Supergirl.

O DC Extended Universe (DCEU) vai entrar num buraco negro em 2025 e desaparecer para dar origem ao novo DC Universe – DCU, que irá reorganizar a cronologia dos seus super-heróis, numa tentativa de fazer frente ao mais bem organizado Marvel Cinematic Universe (MCU). A primeira peça deste renascimento será Superman: Legacy (2025), de James Gunn. O realizador (que filmou Guardiões da Galáxia para a concorrência) assumirá a mesma posição em Supergirl: Woman Of Tomorrow.

No Instagram, Gunn confirma a contratação de Alcock como ponta-de-lança e elogia o seu talento. “Milly é uma jovem actriz fantasticamente talentosa e estou incrivelmente entusiasmado com a sua participação no DCU. Sim, eu conheci a Milly em House of the Dragon, mas fiquei impressionado com as suas audições e testes de ecrã para Supergirl. Ela encarna a Kara como imaginada por Tom King, Bilquis Evely [autores dos comics Supergirl: Woman of Tomorrow] e Ana Nogueira [argumentista]”, escreve.

