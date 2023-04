Comédia com a princesa de ‘House of The Dragon’ chega à Filmin

A série australiana Upright estreou no país-natal e no Reino Unido em 2019, mas demorou quatro anos a chegar a Portugal. Uma comédia sobre dois desajustados que fazem uma viagem pela Austrália e durante a qual são surpreendidos a cada curva. Milly Alcock, que por cá conhecemos como a princesa Rhaenyra Targaryen de House of The Dragon (HBO Max) interpreta a adolescente foragida Meg Adams, enquanto o actor e comediante Tim Minchin (Californication) veste a pele do músico Lucky Flynn.

Nesta história, Lucky Flynn é um músico rejeitado que deixa tudo para trás – excepto um piano vertical – para rumar ao outro lado da Austrália para visitar a mãe que está a morrer. Os planos de Flynn sofrem uma reviravolta quando conhece Meg Flanders, uma adolescente que foge dos problemas familiares. Pelo caminho encontram “camelos selvagens, um lago rosa mágico, ladrões de estradas, um ringue de wrestling underground, polícias suspeitos e um gang de motoqueiros muito musicais”, revela em comunicado a Filmin, onde as duas temporadas de Upright ficam disponíveis esta terça-feira, 4 de Abril.

Realizada pelo próprio Tim Minchin e por Matthew Saville, realizador da série Please Like Me (2013-2016), disponível na Netflix, Upright sagrou-se vencedora, em 2020, do galardão Melhor Série de Comédia e Melhor Actor de Comédia nos Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA) Awards. Milly conseguiu uma nomeação na sua categoria.

