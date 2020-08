Bejaflor, Luís Severo e Filipe Sambado dão música numa Deslargada na Voz do Operário

A 12 e 27 de Setembro, a música está de volta ao recreio d’A Voz do Operário, em Lisboa, com a Deslargada Maternidade. A editora alfacinha dedica duas tardes e noites à música portuguesa, convidando a subir ao palco artistas como Luís Severo, Filipe Sambado, Sreya ou Bejaflor. Os concertos realizam-se ao ar-livre, “ao abrigo das orientações da Direcção-Geral de Saúde, com marcações no chão para garantir o distanciamento de 1,5 metros entre espectadores”, detalha o site onde os bilhetes já se encontram à venda.

A primeira ronda destas matinés (12 Set) inicia-se com Sreya, que apresenta Cãezinha Gatinha, o seu segundo longa-duração, lançado este ano. O concerto conta com a presença de Bejaflor (que fará a primeira parte) e Primeira Dama, produtores do álbum. Depois é a vez de DJ Nevoeiro e King Kami animarem o recreio d’A Voz do Operário tarde e noite fora.

A 27 de Setembro, Luís Severo e Filipe Sambado reúnem-se em palco para um concerto conjunto ao início da tarde. Antes, a abrir, é dada a vez a April Marmara. Co$tanza encerra a primeira ronda do dia. A segunda leva de música do dia inicia-se às 18.00 com um DJ Set de Co$tanza. Segue-se a actuação de Catarina Branco. Filipe Sambado e Luís Severo repetem a dose a encerrar a programação.

Os bilhetes (8-10€) já se encontram à venda nos locais habituais ou através do site da BOL.

Rua da Voz do Operário, 13 (Graça). 12 e 27 Set, 8-10€.

