Belas Clube de Campo vai deixar entrar não residentes para o pôr-do-sol

Conhecido pela exclusividade do acesso, o Belas Clube de Campo abre portas aos não residentes todas as sextas-feiras, para finais de tarde temáticos.

Não é todos os dias que um dos clubes mais exclusivos de Lisboa e arredores abre portas e convida não residentes para uma clássica sunset party. É o que acontece já esta sexta-feira, 17 de Maio, no Belas Clube de Campo. A partir das 17.00, o convite é dirigido ao público em geral, para se juntar ao BCC Sunset Break – Family & Friends.

Uma celebração da chegada do bom tempo, que vai ter lugar no restaurante Casa de Campo, com vista privilegiada para o campo de golfe. Esta sessão ao pôr-do-sol passa a repetir-se sempre às sextas, com direito a música ao vivo, petiscos e cocktails, estes últimos sugestões do restaurante para entrar em grande estilo no fim-de-semana.

A proposta de menu inclui petiscos como o pica-pau de novilho, os ovos rotos, as tiras de choco com emulsão de alho e ervas ou o ceviche de corvina. Do lado das bebidas, conte com gins cítricos ou com clássicos da coquetelaria como o mojito ou a caipirinha. Haverá sempre um cocktail do dia, para não falar nas várias sugestões de vinho a copo.

Alameda do Aqueduto (Belas). Sex 17.00-20.00. Entrada livre

