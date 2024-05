Quatro dias, quatro divas. Tuga Tunes Fest leva Santos Populares ao Trumps

É oficial: a discoteca Trumps vai abrir portas aos Santos Populares com um festival que "vai fazer Lisboa tremer de emoção", como se lê na página de Instagram. O Tuga Tunes Fest vai levar concertos para dentro deste local emblemático da noite gay lisboeta e tem quatro cabeças-de-cartaz que poderiam figurar em qualquer arraial que se preze.

O evento arranca a 29 de Maio, com um espectáculo de Luciana Abreu, que promete ser uma viagem pelos principais êxitos da eterna Floribella. No dia seguinte, quinta-feira, é a vez de outra estrela do panorama musical ligeiro português – Rosinha –, esta bem mais habituada às lides de arraial popular. Os bilhetes para estes dois primeiros concertos têm um custo de 15€ e incluem uma bebida.

No dia 31 de Maio, é Ruth Marlene quem sobe ao palco do Trumps. A fechar o alinhamento musical, no dia 1 de Junho, sábado, mais uma diva nacional, Marisa Liz. Estes dois concertos têm um custo de 18€ e 20€, respectivamente, e incluem uma bebida. Os bilhetes estão à venda no site do Trumps ou à porta da discoteca, nos dias do evento. O bilhete que dá acesso aos quatro espectáculos custa 50€.

Rua da Imprensa Nacional, 104B (Príncipe Real). 29 Mai-1 Jun 23.45. 15€-50€

