Belcanto oferece almoços a metade do preço até ao final do mês

Até ao final de Novembro, o Belcanto, restaurante com duas estrelas Michelin de José Avillez, está com uma campanha de 50% de desconto no valor total do almoço. “Apesar do momento de enorme incerteza que vivemos, gostávamos de continuar a partilhar a nossa paixão. Assim, de terça a sábado, ao almoço, até ao final do mês de Novembro, convidamo-lo a trazer um ou mais convidados e nós oferecemos metade do valor total da refeição”, informa uma nota enviada pelo Grupo José Avillez.

A promessa é a de uma "viagem gastronómica e sensorial absolutamente única”. Além dos pratos a la carte, poderá escolher entre dois menus de degustação, “planeados como uma experiência completa e integrada, em que se conta uma história em vários capítulos: o Menu Carrossel (185€) e o Menu Lisboa (165€), sem bebidas incluídas. Cada um tem um itinerário próprio e proporciona uma viagem única”.

Se preferir uma experiência mais exclusiva, poderá optar por ficar na mesa do chef, a partir da qual observa a equipa a trabalhar. Em 2019, o Belcanto mudou de morada, para a porta ao lado, no Largo de São Carlos. O restaurante tem agora uma maior proximidade entre a cozinha e a sala, contribuindo para o enriquecimento da experiência gastronómica. Actualmente, o restaurante-estrela de Avillez figura na 42.º posição na lista do The World’s 50 Best Restaurants.

