Beliebers de Lisboa: chamada ao Estúdio Time Out

Seguidores (ou pais de seguidores) de Justin Bieber: tranquem o primeiro sábado de Março na agenda. Dia 3, às 16.30, a Belieber Party instala-se no Estúdio Time Out com canções do artista pop e muito mais.

A playlist para a matiné de 3 de Março no Estúdio Time Out é previsível: Bieber, Bieber e mais Bieber. Mas depois, há muitas surpresas. Pinturas neon, a crew de dança TheFutureIzUs (que teve formação em Espanha, com alguns bailarinos oficiais de Justin Bieber), música ao vivo pela dupla The Purpose Boys e a cantora Bárbara Bandeira e a presença do youtuber Luís Mariz, com mais de três milhões de seguidores.

Os bilhetes para a quarta Belieber Party, organizada pela Strada Management em conjunto com o primeiro e maior clube de fãs do cantor canadiano em Portugal (JBPT), já estão à venda, com preços que vão dos 15 aos 85 euros (estes com entrada antecipada, meet and greet e fotografia com os convidados, uma pulseira exclusiva, um artigo de merchandise, acesso à zona VIP e um poster).

