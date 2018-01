Rock in Rio 2018: o Time Out Market vai

Se achava que os anúncios do Rock in Rio eram só sobre música e os artistas que vão pisar os palcos da Bela Vista, está enganado. Este ano também há novidades muito apetitosas relacionadas com o Time Out Market.

Toda a gente sabe que para enfrentar um festival como deve de ser, há que ter o estômago recheado de boa comida. E é por isso que nesta edição, que se realiza nos dias 23, 24, 29 e 30 de Junho, a Cidade do Rock vai ser também a cidade dos chefs. O Time Out Market de Lisboa vai ter um espaço no recinto do Rock in Rio onde vai reunir, à semelhança do que acontece no Mercado da Ribeira, o melhor de Lisboa debaixo do mesmo tecto.

E se no Palco Mundo os nomes são de peso – Bruno Mars, The Killers, Muse, entre outros – no espaço “Time Out Market Rock in Rio” também não será diferente. Vítor Sobral, Marlene Vieira, Henrique Sá Pessoa, Alexandre Silva, o Sea Me e O Prego da Peixaria são alguns dos 14 chefs e restaurantes que vão marcar presença num recinto fechado com 380 lugares sentados.

Ainda agora começou 2018, por isso até Junho muitas outras novidades serão reveladas, no palco e na cozinha.

