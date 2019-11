Bem-vindo, Time Out Market Montréal

Temos boas notícias vindas do Canadá. O Time Out Market Montréal está oficialmente aberto!

Feito à imagem do Time Out Market Lisboa, reuniu-se o melhor da cidade sob o mesmo tecto e no coração daquele que é o segundo município mais populoso do país, o Centre Eaton de Montréal. Este é o primeiro espaço gastronómico e cultural de Montreal, com curadoria de especialistas e editores imparciais.

A missão foi simples. A equipa da Time Out Montreal anda pela cidade, como o faz todos os dias. Sempre que descobre alguma coisa boa, dá-lhe o merecido destaque na revista e site. Se é imperdível, vai também para o Time Out Market Montréal - tornando-o local ideal para descobrir o melhor da cidade, sejam visitantes ou residentes.

A equipa da Time Out Montreal convidou alguns dos seus restaurantes favoritos - do rei dos food-trucks aos restaurantes de fine dinning - para fazer parte deste mercado e estão seguros de que todos vão gostar tanto deles como eles. Caso esteja a planear uma visita ao Canadá em breve, aproveite para conhecer os 17 restaurantes diferentes que compõem o Time Out Market Montréal. Conte ainda com uma loja, uma escola de cozinha e três bares.

O Time Out Market Montréal está aberto sete dias por semana: de segunda a quarta das 8h às 21h, quinta e sexta-feira das 8h às 24h, sábado das 9h às 24h e domingo das 9h às 21h.

