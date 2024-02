Ben Yosei materializa o seu ‘Lagrimento’ em cassete e em vídeo

O compositor português despede-se do álbum do ano passado esta quarta-feira, no arranque do Festival Rescaldo, na SMUP.

Ben Yosei partilhou online o seu Lagrimento a 13 de Maio do ano passado, uma data carregada de simbolismo católico, tal como o próprio álbum e as suas canções. A edição física chega agora, com o selo da editora portuense Biruta, acompanhada por uma curta-metragem para uma das suas canções, a beatífica “Processionária”.

Filmada pelo compositor na freguesia de Liceia, de onde é natural, e editada pelo músico frost.y, a curta-metragem mostra os cultos e ritos católicos do interior do país. Não destoa da música, uma longa prece e lamento pop em que a devoção e vivências rurais são moldadas por uma electrónica ambiental e onírica. Os seus nove minutos e um quarto são o cume emocional e um bom sumário do registo, um dos melhores do ano passado.

Ben Yosei já se encontra a trabalhar e a pesquisar o que vai ser o sucessor de Lagrimento. Mas esta quarta-feira, 7, temos mais oportunidade para ouvir as suas canções no arranque do Rescaldo, na SMUP. Partilha o cartaz com TRiSTE. O festival de música exploratória continua quinta-feira, na ZDB; passa pelo Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, onde tocam Tó Trips e Folclore Impressionista, na sexta; e termina sábado, no Teatro do Bairro Alto, com um par de encontros inesperados: entre Sofia Borges e Marta Warelis e entre Lula Pena, António Poppe e Carlos Santos.

Festival Rescaldo. Vários locais (Lisboa). 7-10 Fev (Qua-Sáb). 3€-9€

