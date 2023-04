Benfica celebra a liberdade com festival gratuito de quatro dias

A partir de dia 22 e até ao feriado de 25 de Abril, o Palácio Baldaya será o palco do Festival 2504, uma co-produção da Junta de Freguesia de Benfica e da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, que se assinalam no próximo ano, mas cujo caminho já vai sendo traçado. A programação estará dividida em três eixos, entre conversas, concertos e workshops desenhados pela Academia Gerador. A entrada, bem como a participação nas actividades, é gratuita.

A abertura do palco musical será responsabilidade do grupo Vozes da Liberdade, composto por elementos entre os oito e os 18 anos, que actua pelas 17.00 de 22 de Abril. No dia seguinte, à mesma hora, o protagonismo será do músico e compositor Sebastião Antunes, do grupo Quadrilha, que irá interpretar cantigas de Abril acompanhado pelos Grupos de Canto Tradicional de Benfica. No dia 24, às 21.00, sobe ao palco o Coro “Alma de Coimbra”, composto por antigos alunos da Universidade de Coimbra, e na noite do feriado de 25 de Abril a programação musical encerra numa nota alta. O músico brasileiro Lenine, que esteve em digressão por Portugal no final do ano passado, está de regresso para um concerto, desta vez na companhia de vozes representantes de países com língua oficial portuguesa.

No eixo das conversas, são três as que terão lugar neste Festival 2504, em torno do hashtag #NãoPodias. A primeira, a 22 de Abril, chama-se Conversa #NãoPodias Votar (15.30) e andará à volta da abstenção, da relação dos jovens com o voto e do poder da rua em comparação com o poder da urna. Seguem-se as conversas #NãoPodias Expressar-te (dia 23, às 15.30), sobre a liberdade de expressão e os seus limites, com a participação de Jani Zhao, Guadalupe Amaro e Diogo Faro; e #NãoPodias Ser Europeu (dia 24, às 18.30), na qual Victor Pereira, Amanda Lima e António Brito Guterres falam sobre o que é isto de ser europeu, da ditadura à actualidade.

A Academia Gerador junta-se à organização para oferecer quatro workshops aos participantes, com os temas “Sistema Eleitoral Português: Como funciona? Como reformar?” (dia 22 às 11.00), com José Santana, professor de Ciência Política no ISCTE; “O que é a música de intervenção hoje?” (dia 23, às 11.00), com a cantora, compositora e multi-instrumentista Francisca Cortesão; “Abril por abrir: a via da raça continua por fechar” (dia 24, às 18.30), com Paula Cardoso, fundadora da comunidade digital Afrolink; e “Faz o teu cartaz de Abril” (dia 25, às 11.00), com o ilustrador Hugo Henriques. Conheça todos os pormenores no site oficial do evento.

Palácio Baldaya. Estrada de Benfica 701A. 22 a 25 de Abril. Entrada livre.

+ Dino D'Santiago actua nas comemorações do 25 de Abril no Seixal

+ Inspirada em Saramago, a comédia-concerto 'Em Duplicado' estreia em Lisboa