Inspirada em Saramago, a comédia-concerto 'Em Duplicado' estreia em Lisboa

Depois de estrear em Outubro do ano passado, em Montemor-o-Novo, e de passar por vários palcos do país, a comédia-concerto Em Duplicado chega finalmente a Lisboa. Entre os dias 26 e 30 de Abril, o Teatro Meridional será o palco do espetáculo inspirado na obra O Homem Duplicado, de José Saramago.

A ideia nasceu da vontade de Carlos Marques – músico e actor – de ser duplicado. E a verdade é que encontrou uma possível cópia de si mesmo. Juntamente com Pedro Luzindo, também músico e comediante, forma a dupla que protagoniza um concerto (que é também comédia) a partir do atribulado universo de Saramago, na obra cujo título também inspirou a produção.

Escrita por Joana Bértholo, a peça tenciona reflectir sobre a “importância do eu, do outro e do amor em tempos individualistas, nos quais perdemos a noção do que realmente é importante”. E foi através da comédia e de músicas originais tocadas ao vivo que os protagonistas encontraram forma de falar sobre a escassez do tempo.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Meridional e custam 12€.

Rua do Açúcar, Beco da Mitra, 64. 91 999 1213. Qua-Sáb 21.00, Dom 16.00. 26-30 Abr. 12€

Texto editado por Mauro Gonçalves

+ Companhia Nacional de Bailado recebe programa dedicado a Stravinski

+ Da Porta dos Fundos para a boca de cena: Rafael Portugal vem fazer stand-up a Lisboa