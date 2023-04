Da Porta dos Fundos para a boca de cena: Rafael Portugal vem fazer stand-up a Lisboa

O humor brasileiro está a conquistar o público português. Pouco tempo após Porto e Lisboa terem recebido o espectáculo O Novo Stand Up, de Fábio Porchat, é a vez de um dos seus colegas no colectivo Porta dos Fundos, Rafael Portugal, subir a três palcos nacionais já em Maio, com Eu Comigo Mesmo. Em Lisboa é o Coliseu dos Recreios que acolhe o espectáculo de stand-up no dia 7, seguindo-se o Teatro Sá da Bandeira no Porto, com duas datas, a 8 e 9 de Maio, e, por fim, o Altice Forum Braga, a 14 de Maio.

Rafael Portugal é actor, compositor e cantor, mas é como humorista que se tem destacado nos últimos anos. Além de integrar o elenco de Porta dos Fundos, disponível no YouTube, também faz parte de A Culpa é do Cabral, outro programa humorístico, exibido no canal de televisão por subscrição Comedy Central, sendo ainda responsável pelo sketch "CAT BBB", do Big Brother Brasil.

Nascido e criado em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, Rafael Portugal começou por compor músicas românticas em parceria com o actor Leandro Leo – que interpretou o personagem Pesadelo da quarta versão de O Sítio do Picapau Amarelo (2001-2007) – como “João de Barro”, tema interpretado por Maria Gadú.

No virar do século, aos 15 anos, ingressou na Cia. Atos e Atores, e foi em 2011 que começou a fazer vídeos em canais brasileiros de humor no YouTube, primeiro no Ixi e depois no Parafernalha. Em 2015, chegou à final do Prémio Multishow de Humor, competição que acabou por impulsionar a sua entrada na Porta dos Fundos. No ano seguinte, integrou também o elenco de A Culpa é do Cabral e desde 2020 que lidera o sketch humorístico "CAT BBB".

Coliseu dos Recreios (Lisboa). 7 de Maio às 18.30. 20€-40€ | Teatro Sá da Bandeira (Porto). 8 e 9 de Maio às 21.00. 22€-32€ | Altice Forum Braga. 14 de Maio às 18.30. 28€-32€

