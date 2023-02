Whindersson Nunes estreia o terceiro especial de comédia na Netflix – e foi gravado no Porto

'Isso Não é Um Culto' é último especial de comédia do humorista brasileiro Whindersson Nunes. Foi gravado em 2022 no Coliseu do Porto e está agora disponível no serviço de streaming da Netflix.

Depois de Adulto (2019) e É de Mim Mesmo (2022), Whindersson Nunes está de regresso à Netflix com mais um especial de comédia. Isso Não é Um Culto é o nome do novo espectáculo que foi gravado o ano passado no Coliseu do Porto e está disponível na plataforma de streaming desde domingo, 19 de Fevereiro. Redes sociais e religião são alguns dos temas da actualidade escrutinados pelo comediante brasileiro.

Apesar de ser o terceiro especial de comédia que o humorista consegue fazer chegar à Netflix, Whindersson tem um portfólio de espectáculos ao vivo mais robusto, tendo iniciado a carreira de stand up em 2013 com Standapiando, dois anos depois de ter inaugurado a sua popular página de YouTube.

Em Setembro de 2022, a Netflix anunciou o início de produção de novos filmes, séries, reality shows e especiais de comédia brasileiros, entre eles Isto Não é Um Culto, que viajou por várias cidades do Brasil e da Europa. “Queremos que os nossos parceiros de criação e produção tenham a melhor experiência ao trabalhar connosco para podermos levar histórias incríveis aos nossos membros. Embora o cenário hoje seja muito diferente do que quando começámos, há uma coisa que não muda: o nosso compromisso com a comunidade criativa brasileira. O Brasil é parte fundamental da nossa estratégia», afirmou então Elisabetta Zenatti, a vice-presidente de Conteúdos Brasileiros da Netflix.

