Companhia Nacional de Bailado recebe programa dedicado a Stravinski

É um dos grandes génios da música do século XX e vai estar no centro da programação da Companhia Nacional de Bailado (CNB) a propósito do Dia Mundial da Dança, celebrado internacionalmente a 29 de Abril. É, aliás, nesse dia que a CNB estreia o programa Noite Stravinski, cujo ponto alto será a reposição do bailado A Sagração da Primavera, com coreografia de Vaslav Nijinski.

Mas a obra de Igor Stravinski vai surgir noutros acordes e para públicos de diferentes gerações, no Teatro Camões. O dia 29 de Abril começa logo pela fresca, às 10.30, com um atelier de dança para crianças e famílias. A entrada é livre. Stravinski e a Turma dos Pés para Dentro é outra das propostas para os mais pequenos. Acontece todos os fins de semana, de 15 a 29 de Abril, sob orientação da bailarina Sílvia Santos, com segredos e curiosidades sobre a composição mais célebre do compositor russo.

© HUGO DAVID

A noite de 29 de Abril vai marcar o arranque do programa Noite Stravinski, no Teatro Camões. A Sagração da Primavera, composição que estreou em Paris, a 29 de Maio de 1913 (há praticamente 110 anos), foi motivo de escândalo. A coreografia de Nijinski representou uma ruptura com os cânones da época e dividiu opiniões. Renegada desde então, a obra só voltaria à ribalta em 1987, em Chicago, pelas mãos da coreógrafa Millicent Hodson e do historiador Kenneth Archer. Desde 1994 que integra o repertório da CNB, que a dançou pela última vez em 2018.

Espaço ainda para duas estreias – As Bodas e Intermezzo, ambas composições de Stravinski coreografadas pelo italiano Mauro Bigonzetti (a primeira reimaginada a partir da criação de Bronislava Nijinska para os Ballets Russes, há precisamente 100 anos).

Um três em um que evoca o génio musical de Stravinski e que fica em cena até 14 de Maio. Para 28 de Abril, às 20.00, está marcado um ensaio geral solidário, onde as receitas da bilheteira revertem a favor de quatro instituições. Antes disso, há um ensaio aberto marcado para o dia 19 de Abril, às 15.00. Os bilhetes estão à venda por 3€.

Passeio de Neptuno (Parque das Nações). 21 892 3470. Qui-Sex 20.00, Sáb 18.30, Dom 16.00. 29 Abr-14 Mai. 15€-30€

