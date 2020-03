Benfica cria serviço de entregas ao domicílio a grupos de risco

Os conselhos para que se mantenha em casa perante a pandemia do novo coronavírus estendem-se a toda a população, mas sobretudo àqueles que pertencem a grupos de risco. A pensar nisso, a Junta de Freguesia de Benfica criou um serviço de entregas ao domicílio de bens essenciais. Começa a operar esta terça, 17.

A junta tomou esta decisão “com vista à implementação das medidas preventivas relativas à pandemia da COVID-19 e para assegurar o acesso dos grupos mais vulneráveis”, lê-se num comunicado publicado na página de Facebook.

Abrangidos por esta medida estão todos os habitantes da freguesia com mais de 60 anos, doentes crónicos e utentes do atendimento social. Este serviço contempla bens essenciais como alimentação e farmácia, sendo possível fazer as marcações por email (atendimentosocial@jf-benfica.pt) ou telefone (21 712 3003/21 713004). Arranca dia 17 de Março, de segunda a sexta, entre as 09.30 e as 16.00.

“Apelamos aos familiares e aos vizinhos, que tenham conhecimento de casos que se enquadrem nos grupos acima mencionados, que os sinalizem e encaminhem para os nossos serviços, evitando assim a vossa exposição aos contextos de contágio”, apelam ainda nessa publicação.

Serviço de bens essenciais ao domicílio: atendimentosocial@jf-benfica.pt ou 21 712 3003/21 713004. Seg-Sex 09.30-16.00.

