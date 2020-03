Os eventos em Lisboa cancelados devido ao Coronavírus

De Março para Maio

À semelhança da feira de viagens da Agência Abreu, a BTL também foi adiada para Maio e vai realizar-se entre os dias 27 e 31. “Conscientes do impacto desta decisão, não podemos deixar de agradecer todo o apoio que nos foi manifestado pelos nossos clientes e parceiros ao longos dos anos na afirmação da BTL como o maior e melhor evento de promoção do turismo em Portugal e estamos confiantes, que em conjunto, seremos capazes de ultrapassar as circunstâncias do momento e seremos capazes de realizar, nas novas datas agora anunciadas, uma BTL ainda mais decisiva para a dinamização da promoção e realização de negócios no sector do turismo”, lê-se em nota informativa no site da Bolsa de Turismo de Lisboa.