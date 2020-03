Festival de artes performativas de Sintra transmite espectáculos online

O Festival Periferias, que regressou à vila a 27 de Fevereiro e estava previsto terminar apenas a 15 de Março, fechou salas ao público e criou uma alternativa para poder assistir aos espectáculos programados para este fim-de-semana. Vai tudo acontecer online.

Há nove anos que a Associação Chão de Oliva abre o seu estaminé e convida outros espaços a mostrar artes performativas de todas as latitudes. Este ano, o Festival Periferias ficou a meio, devido às recomendações para prevenir a propagação do novo coronavírus, mas nem por isso a organização desistiu de levar cultura às pessoas. As actuações vão decorrer sem público e ficar disponíveis mais tarde para visualização online aqui.

“Continuamos a acreditar que o Teatro é um importante veículo de encontro, de partilha e reflexão e que precisamos vivamente da arte para fazer face a todos os desafios globais e locais que o mundo nos apresenta. Mantenhamos a nossa esperança, generosidade e solidariedade. Nesse sentido, decidimos continuar a realizar os espetáculos sem público em sala, disponibilizando-os online, para que todos tenham acesso à cultura”, escreve Nuno Correia Pinto, presidente da Associação Chão de Oliva

A estreia da peça de teatro Chiquinho, uma co-produção da Companhia Fladu Fla, de Cabo Verde, e da Companhia de Teatro de Sintra, assim como a actuação do grupo de dança UNO-Sonic, irão ser disponibilizadas gratuitamente na página do festival a partir de domingo, 15 de Março.

