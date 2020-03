Meia Maratona de Lisboa adiada para Setembro devido ao novo coronavírus

A 30.ª edição da prova que juntaria 35 mil atletas foi adiada, seguindo as recomendações anunciadas pelo Governo esta segunda-feira.

A Meia Maratona de Lisboa, prevista para 22 de Março, será adiada para 6 de Setembro, como medida de prevenção para evitar a disseminação do surto do novo coronavírus, anunciou esta terça-feira o Maratona Clube de Portugal, organizador da prova.

No ano em que celebra a sua 30.ª edição, o adiamento da prova que cruza a Ponte 25 de Abril surge no seguimento das recomendações do Governo para que sejam cancelados ou adiados todos eventos com mais de cinco mil pessoas, devido ao Covid-19.

Também a mini maratona (10km), que se realizava um dia antes e para a qual estavam inscritos 14 mil participantes, foi adiada. No total, estava prevista a participação de 35 mil atletas na capital portuguesa – só na meia maratona estavam inscritos 16.500 corredores.

Em Setembro, as corridas irão realizar-se com os mesmos inscritos, tal como estava previsto para Março.

Em Portugal, quem tiver sintomas (febre, tosse ou cansaço) ou suspeitar estar infectado, deverá contactar a linha SNS24 através do 808 24 24 24 e aguardar que seja encaminhado por profissionais de saúde. Não se deverá deslocar aos serviços de urgência.

