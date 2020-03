Exposição “Meet Vincent Van Gogh” suspensa até Abril

A exposição “Meet Vicent Van Gogh”, instalada no Terreiro das Missas em Belém, foi suspensa esta sexta-feira, 13, devido ao novo coronavírus. Não será possível visitar a exposição até 31 de Março.

“Considerando a actual conjuntura social e as directrizes estabelecidas pela Direcção-Geral da Saúde no plano de contingência para o COVID-19 em Portugal, a UAU, de forma a colaborar no combate a esta pandemia cujo impacto na sociedade merece o maior respeito, deliberou a suspensão temporária de Meet Vincent Van Gogh até ao dia 31 de Março”, refere o comunicado enviado pela produtora às redações.

“Meet Vincent van Gogh” é uma produção do Vincent van Gogh Museum, em Amesterdão, em parceria com a UAU, que depois de Pequim, Barcelona e Seul chegou a Lisboa em Fevereiro. A exposição é uma máquina do tempo multissensorial que convida o visitante a entrar e a remexer nos sentimentos, angústias, amores e pensamentos do artista e que poderá ser visitada novamente a partir do dia 1 de Abril.

Todos os bilhetes que foram comprados para os dias em que a exposição estará suspensa serão válidos a partir de 1 de Abril e até 31 de Maio, sem ser necessário proceder à troca antecipada dos bilhetes. Os pedidos de reembolso terão de ser feitos entre 1 e 30 de Abril, no local onde foram adquiridos.

+ As salas fechadas e os eventos cancelados em Lisboa devido ao Coronavírus