Benfica é o novo centro de criatividade e inovação em Lisboa

A Lisbon Maker Faire regressa este fim-de-semana à cidade, desta vez a Benfica. Ao mesmo tempo, a Reboot, uma organização de estudantes de media digitais, prepara uma série de exposições e palestras.

Três anos depois da última edição, a Lisbon Maker Faire está de volta à cidade pela mão da FabLab Benfica. Na próxima sexta-feira e no sábado, dias 11 e 12, Benfica será o epicentro da criatividade e inovação na cidade. A Escola Superior de Educação recebe a feira que reúne a comunidade portuguesa – de fazedores, criadores, programadores e designers – que se interessa pelo mundo da fabricação digital e arte digital.

A FabLab Benfica, uma oficina de fabrico digital instalada no campus do Instituto Politécnico de Lisboa, recebeu financiamento através da Distributed Design Market Plataform. É uma plataforma dedicada ao conceito de design distribuído, uma forma de design aberta, sem propriedade intelectual e que pode ser concebido em qualquer parte do mundo e manufacturado localmente. Com o valor recebido, André Rocha e Nuno Monge, ambos professores e fundadores da FabLab, adquiriram os direitos do evento que quer aproximar a comunidade de fazedores portugueses para os próximos três anos.

A Lisbon Maker Faire terá também uma ponte de ligação com a Reboot, uma organização de alunos de doutoramento em media digitais da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Engenharia do Porto e da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, que promove exposições e palestras no Palácio Baldaya, ali ao lado. Entre 10 e 13 de Outubro, podem ser vistas exposições com obras de autores internacionais e nacionais, como Ben Grosser ou Pedro M. Cruz. Haverá ainda três palestras, uma de Larry Shea, professor na Universidade Carnegie Mellon, que falará sobre o uso de tecnologias VR, AR e XR em storytelling e performances artísticas, do designer, músico e professor Miguel Carvalhais e da artista e professora Maria Mire.

Quer a Lisbon Maker Faire e o Reboot têm entrada gratuita, sendo apenas necessário efectuar-se um registo online prévio.

Lisbon Maker Faire: Instituto Politécnico de Lisboa, 11 e 12 Out; Reboot: Palácio Baldaya, 10-13 Out.

