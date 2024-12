Benfica expõe as primeiras aventuras belgas de António Costa: a sua colecção de Tintim

Há uma nova exposição dedicada à mais famosa personagem de Hergé em Lisboa. Chama-se “Tintim no Bairro de Benfica” e, se isso o entusiasma e está a considerar visitá-la, agradeça a António Costa (sim, esse mesmo). É que o antigo primeiro-ministro e actual presidente do Conselho Europeu cedeu à Junta de Freguesia de Benfica um vasto acervo literário dedicado à famosa BD, incluindo todos os seus álbuns de Tintim e vários exemplares da edição portuguesa da Revista Tintin. A partir deste sábado, 7 de Dezembro, vai poder ler e consultá-los no Palácio Baldaya, onde irá encontrar também memorabilia das personagens mais conhecidas da história.

A exposição promete ser “um refúgio à realidade”, lê-se num post ilustrado partilhado pela Junta no Facebook. Lá poderá encontrar vários exemplares da Revista Tintin, lançada em Portugal a 1 de Junho de 1968. Tal como na versão original belga, em circulação desde 1946, “a fórmula editorial consistia na publicação semanal de episódios de histórias protagonizadas por diferentes heróis carismáticos”, incluindo Astérix, Blake & Mortimer, Lucky Luke e o próprio Tintim. A revista portuguesa duraria até 1982, 14 anos depois da estreia. No ano seguinte, Hergé dava o último sopro de vida na clínica de Saint-Luc, em Bruxelas. Tinha 75 anos. Para a posteridade, a célebre frase “Tintin, c'est moi!”, proferida pelo histórico jornalista e ilustrador belga.

Criada por Georges Remi, mais conhecido por Hergé, quando este tinha apenas 22 anos, a série de banda desenhada "As Aventuras de Tintim" foi traduzida para 77 línguas, alcançando vendas superiores a 230 milhões de exemplares, explica a Junta de Freguesia. Algumas aventuras, como A Estrela Misteriosa, As Jóias de Castafiore e Tintim no Tibete, foram posteriormente adaptadas para televisão e cinema.

No post publicado no Facebook, a Junta de Freguesia convida “todos os habitantes e visitantes a conhecerem esta extraordinária colecção, que agora faz parte do património cultural de Benfica”.

