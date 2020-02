Benfica procura talento à boleia de um festival encabeçado por Sam the Kid

Durante 15 dias, há música em Benfica com um festival que junta no mesmo cartaz artistas nacionais bem conhecidos do público e talentos escondidos do bairro.

Sam The Kid, Tiago Nacarato, Bárbara Tinoco e Monsta são os artistas que vão subir ao palco do Auditório Carlos Paredes, em Benfica, entre 13 e 28 de Março. Para assinalar o Mês da Juventude, a Junta de Freguesia de Benfica recebe o New B. Festival, que este ano tem como novidade um concurso de talentos local. Não vão faltar concertos (10€ cada) e prémios para as melhores actuações.

O concurso Há talento no Bairro está à procura de jovens que, através da dança, stand-up, acrobacias ou música queiram dar a conhecer a sua arte. As eliminatórias vão decorrer em cafés e espaços da junta e para participar os candidatos devem enviar um vídeo com a sua actuação. As inscrições encerram a 3 de Março e devem ser feitas seguindo a página New.B no Instagram e identificando o vídeo partilhado com #hátalentonobairro.

Os concertos arrancam com Monsta (13 e 14 de Março), seguindo-se Bárbara Tinoco (20 de Março) e Tiago Nacarato (21 de Março).

A final está marcada para 27 de Março, na Escola Secundária José Gomes Ferreira. No dia seguinte, Sam The Kid sobe ao palco do auditório de Benfica para o concerto de encerramento em formato de DJ Set, acompanhado por Sir Scratch e DJ Big.

Auditório Carlos Paredes (Benfica), 13-28 Março, 21.30. 10€

