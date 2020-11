Benfica quer ser o bairro mais iluminado neste Natal

A Junta de Freguesia de Benfica decidiu desafiar todos os fregueses a serem parte activa deste Natal no bairro e a iluminarem as suas fachadas, janelas e varandas.

Lembra-se da iniciativa “uma bandeira de Portugal em cada janela” durante o Euro 2004? A Junta de Freguesia de Benfica diz que é mais ou menos o mesmo, mas com luzes de Natal, e convida os fregueses a decorar as suas janelas, varandas e fachadas até 30 de Novembro, altura em que se desperta finalmente o espírito natalício da cidade.

O desafio foi lançado na página de Facebook da Junta de Freguesia. O objectivo é tornar Benfica no bairro mais iluminado de Lisboa e a autarquia promete gravar um vídeo, a 11 de Dezembro, para mostrar as diversas ruas da freguesia já decoradas pelos fregueses. Mas há mais.

As inscrições para a 6.ª edição do Concurso de Montras de Natal de Benfica, para promover e dinamizar o comércio tradicional na freguesia entre 1 e 19 de Dezembro, estão abertas até 30 de Novembro. Este ano, os comerciantes inscritos têm direito a receber uma árvore de Natal ecológica e reciclável, para decorar e iluminar como desejarem e integrarem na decoração da montra a concurso. Os vencedores, escolhidos por um júri e por votação do público, vão ser divulgados a 5 de Janeiro de 2021.

Já para promover e valorizar a oferta gastronómica da freguesia está de volta o Concurso Gastronómico “Benfica à Mesa 2020 – Edição Natal”, que se destina a todos os estabelecimentos de restauração e bebidas locais. A participação no concurso é gratuita e as iguarias vão ser avaliadas, à semelhança do concurso de montras, quer por um júri quer por votação do público entre 1 e 19 de Dezembro. As inscrições são feitas online, através deste formulário.

