Best Youth: um concerto confessional a não perder no Time Out Market

Depois de terem festejado o 3.º aniversário do Time Out Market em 2017, os Best Youth regressam ao mercado, desta feita ao Estúdio Time Out para apresentarem o seu novo álbum – Cherry Domino – esta sexta-feira.

Por esta alturanão deve haver ninguém que não tenha já dado por si a cantarolar “Midnight Rain” ou “Nightfalls”, os singles do álbum que os Best Youth acabam de lançar e que têm rodado na rádio incessantemente. Fazer músicas que se colam ao ouvido é uma especialidade da dupla composta por Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves. Foi assim com “Red Diamond”, “Mirrorball” e “Black Eyes”, canções que estiveram meses nos tops, e não é diferente com este Cherry Domino, o segundo álbum desta dupla portuense, que vai ser apresentado ao vivo pela primeira vez no dia 19 de Outubro, no Estúdio Time Out.

E se Highway Moon, o primeiro álbum da banda, lançado em 2015, era muito mais um diálogo interior com dilemas com que nos debatemos habitualmente, Cherry Domino é uma colecção de nove canções em tom de desabafo emocional ou, como os próprios definem, um álbum que funciona como um “confessionário” ou uma “linha de apoio”.

Ed Rocha e Catarina Salinas são filhos dos anos 80 e não é de estranhar que tenham incorporado influências do cinema da década de 80 neste Cherry Domino, onde sintetizadores e caixas de ritmo se cruzam com alguma nostalgia. Como escrevemos na nossa crítica, “a música dos anos 80 raramente é reimaginada de forma tão instintiva, mas os Best Youth conseguem sensorialmente manobrar as memórias dessa década”. Na próxima sexta-feira, o convite é para embarcar nesta viagem temporal e ouvir o que os Best Youth têm para “confessar e desabafar”.

Os Best Youth apresentam o álbum Cherry Domino no dia 19 de Outubro, às 22.00, no Estúdio Time Out (piso 1). Os bilhetes custam 10€ e estão à venda nos locais habituais, assim como na bilheteira do mercado (piso 0).

