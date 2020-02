Bette Davis contra Joan Crawford

A HBO estreia esta semana Feud: Bette and Joan, sobre a célebre e ácida rivalidade entre Bette Davis e Joan Crawford, interpretadas por Susan Sarandon e Jessica Lange.

É a mais lendária e mais assanhada rivalidade da história de Hollywood, que deu origem a pelo menos um livro. Bette Davis e Joan Crawford detestavam-se acidamente, não podiam uma com a outra, acusavam-se mutuamente das piores coisas e disputavam não só papéis em filmes, como também homens na vida real.

Esta péssima e vitriólica relação entre as duas estrelas foi aproveitada por Robert Aldrich no filme Que Teria Acontecido a Baby Jane? (1961), onde Davis interpreta uma antiga vedeta infantil, agora idosa e paraplégica, que vive com a irmã (Crawford), que a atormenta, numa mansão decadente. (Davis foi nomeada para o Óscar de Melhor Actriz e Crawford ficou em branco, e fula, mas exultou quando a sua inimiga acabou por não ganhar a estatueta).

A HBO estreia esta semana a série Feud: Bette and Joan, que se centra precisamente na rodagem deste filme, quando as duas actrizes estavam já na fase descendente das suas carreiras, e retrata a relação entre ambas, à frente e atrás das câmaras, e a forma como enfrentaram a velhice e o sexismo então vigente na indústria cinematográfica americana. Ao mesmo tempo que procuravam agarrar-se à fama do passado e continuar a cultivar a sua imagem de deusas da tela junto dos fãs.

Susan Sarandon interpreta Bette Davis e Jessica Lange personifica Joan Crawford em Feud: Bette and Joan, sendo acompanhadas por nomes como Judy Davis (no papel da poderosa colunista Hedda Hopper), Alfred Molina (como Robert Aldrich), Stanley Tucci (no temível e lúbrico produtor Jack Warner, um dos fundadores da Warner Bros.) e Catherine Zeta-Jones (Olivia de Havilland).

HBO. Sex.

