Better Together: uma pop up store com as marcas portuguesas Le Mot e Sienna

As marcas portuguesas andam a dar cartas no mercado nacional e internacional. A Le Mot e a Sienna são dois exemplos de sucesso que juntam os trapinhos para uma loja pop up de Verão. A Better Together acontece entre 27 e 29 de Junho no lobby da agência The Hotel, no Chiado.

Será em pleno The Hall, o lobby da agência The Hotel, que os charriots e bancadas se instalam para receber esta loja temporária que une o melhor dos dois mundos que cada uma destas marcas representa. A Le Mot, com uma colecção inspirada na Comporta, traz as suas famosas t-shirts com novos modelos e novas cores para o Verão – verde seco, bege areia, azul oceano e cor-de-rosa pálido – com direito a padrão tie-dye em contraste com as outras que gritam mensagens como enfant terrible, bon voyage ou au naturel.

Por outro lado, a Sienna continua a afirmar-se com a sua elegância minimalista, cortes bem femininos e cores sólidas, sem grandes extravagâncias – blusas sem ombros, saias drapeadas ou vestidos mais vincados, há para todos os gostos.

Nenhuma das marcas tem loja própria ou espaço físico, por isso, tirando os mercados e mercaditos em que se fazem representar, é habitual encontrá-las apenas no universo online. A pop up Better Together faz com que ao longo destes três dias possa tocar, vestir, despir e voltar a vestir as peças destas marcas que só vê do outro lado do ecrã.

Tanto Susana Santos, da Le Mot, como Marisa Matos, da Sienna, promovem um consumo responsável e uma produção controlada – uma coisa que ajuda quem quiser sentir que tem uma peça mais exclusiva lá em casa, mas também faz sentido por questões de sustentabilidade.

Rua António Maria Cardoso, 26. 27, 28 e 29 de Junho 10.00-19.00.

