Bibliófilo faz nascer um quiosque com livros raros e leituras para crianças e adultos

Ao ar livro é que se está bem – não é gralha nossa, é mesmo assim. Promover a leitura passa por torná-la num exercício agradável, e ler ao ar livre sabe bem. Durante todos os fins-de-semana de Setembro, o Bibliófilo ocupa o Jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta com livros e leituras. Começa já este fim-de-semana.

Em mais um programa do Lisboa na Rua, o Bibliófilo nasce entre arbustos e arvoredos deste jardim e terá um quiosque a funcionar todos os sábados e domingos com livros raros ou esgotados à venda. Mas, as páginas e lombadas não se ficam por aqui. Aos domingos será dia santo para as leituras, repartidas entre o turno da manhã (11.00), para os miúdos com Ascensão Loureiro, e o da tarde (18.00), para os mais crescidos, com o anfitrião Nuno Miguel Guedes, que levará três convidados para ler e um músico. O mote para estas leituras centra-se na Viagem em Busca do Espanto, num ano marcado pelas comemorações da circumnavegação de Fernão Magalhães.

Este domingo, o dia começa com a leitura d’O Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, e à tarde JP Simões, José Anjos e Paula Cortes são os leitores e Tiago Inuit o músico responsável. Para os domingos seguintes (15, 22 e 29), Os Contos Gregos, de António Sérgio, Zangam-se as cores do Arco-Iris, de Gilda Nunes Barata, e a História Trágico Marítima-Os naufrágios da época das conquistas, adaptado por António Sérgio, são os livros em cima da mesa para as crianças, respectivamente.

Ana Água, João Paulo Cotrim, Valério Romão e Sunil Pariyar ficam com o dia 15. Para o domingo seguinte, 22, ao leme das leituras estão Júlia Zuza, Luanda Cozetti, Luís Carvalho, Rita Loureiro e Giulia Cat. Para a última sessão António Castro Caeiro, Mafalda Veiga, Miguel Sopas e Luís Bastos assumem o comando.

Jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 E 29 de Setembro - Sáb e Dom 10.00-20.00. Entrada livre.

